В Гидрометцентре пообещали теплый ноябрь
Согласно прогнозам, в последний осенний месяц в ряде регионов ожидается хорошая погода.
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В ноябре в ряде регионов России температура превысит климатическую норму. Это относится в первую очередь к большей части южных областей страны: Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Поволжью.
Кроме того, теплая погода установится в Центральном федеральном округе. Температура ненамного выше нормы ожидается в Мурманской области, Карелии, Архангельской области и Коми. Потепление нагрянет в Камчатку, Якутию и в Магаданскую область.
В Москве температура составит около -2 градусов, ночью этот показатель понизится до -6.
Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в последнем осеннем месяце прохладная погода установится в Краснодарском крае и в южной части Крыма.