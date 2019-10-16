В Гидрометцентре пообещали теплый ноябрь

В ноябре в ряде регионов России температура превысит климатическую норму. Это относится в первую очередь к большей части южных областей страны: Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Поволжью.

Кроме того, теплая погода установится в Центральном федеральном округе. Температура ненамного выше нормы ожидается в Мурманской области, Карелии, Архангельской области и Коми. Потепление нагрянет в Камчатку, Якутию и в Магаданскую область.

В Москве температура составит около -2 градусов, ночью этот показатель понизится до -6.

Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в последнем осеннем месяце прохладная погода установится в Краснодарском крае и в южной части Крыма.