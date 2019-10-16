Эксперты рассказали, как самостоятельно улучшить качество работы смартфона

Улучшить качество работы смартфона можно с помощью удаления лишнего «мусора» - пользователи теряют около 20% памяти устройства из-за некачественных фото. Об этом сообщается в исследовании Avast.

Исследование основано на данных шести миллионов пользователей из 45 стран. Информацию собирали с декабря 2018 года по июнь 2019 года.

«В среднем пользователи хранят на своем устройстве 952 фотографии, из которых около 22% имеют плохое качество: размытые, темные или повторяющиеся изображения. В WhatsApp пользователи хранят в среднем 292 изображения; среднее количество снимков экрана - 86», - говорится в сообщении.

По данным исследования, 18-24-летние молодые люди хранят наименьшее число снимков в смартфонах. Вероятно, это происходит из-за популярности историй Snapchat и Instagram, которые сохраняются прямо в аккаунтах. А вот семейные активно работающие люди реже удаляют откровенно некачественные фото - первые делают большое количестве фотографий своих детей и хотят сохранить все кадры, а у вторых не так много времени, чтобы регулярно «чистить» свой гаджет.

Эксперты отмечают, что нехватка объема памяти в смартфоне может существенно повлиять на его скорость работы.