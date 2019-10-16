СМИ: «Победа» поднимает в два раза цены на билеты в Россию

Авиакомпания «Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа в Россию практически в два раза – на 40%.

Изменения начнут действовать с 28 октября. Они связаны с тем, что компания прибавит к стоимости билетов плату за регистрацию на стойках. Ранее пассажиры могли зарегистрироваться в аэропортах (за 25 евро) как, так и онлайн (бесплатно). Однако решением Московского городского суда «Победе» запретили взымать дополнительную плату за регистрацию для вылетающих из-за рубежа.

Средняя стоимость билеты из-за границы «Победой» сейчас составляет 4500 рублей. Повышение на 1800 рублей – это около 40% от стоимости. При этом цена на некоторые рейсы повысится более чем на 50%, пишет газета «Ведомости».

В авиакомпании уже сообщили о планах оспорить решение суда.