В гараже под Оренбургом нашли более четырех тысяч черепах

В одном из гаражей в Оренбургской области сотрудники МВД России обнаружили более четырех тысяч сухопутных среднеазиатских черепах, которых нелегально перевезли из Казахстана. Правоохранители уже задержали двух подозреваемых в контрабанде.

«Этот вид рептилий охраняется «Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры» и занесен в Красную книгу Российской Федерации», - говорится на сайте МВД.

Задержанных местного жителя и гражданку одного из государств Средней Азии заключили под домашний арест и под стражу соответственно. Черепах временно разместили на ветеринарном факультете Оренбургского государственного аграрного университета.