В Нидерландах семья 9 лет ждала конца света в подвале

Полицейские в голландской провинции Дренте обнаружили мужчину и его шестерых детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые как минимум девять лет провели в подвале фермерского дома в ожидании конца света.

О семье стало известно после того, как старший сын смог выйти из «убежища» и дойти до бара, где попросил помощи у сотрудника, который вызвал полицию.

Приехавшие на ферму правоохранители обнаружили в подвале, в который вела лестница за шкафом, 58-летнего мужчину. Вероятно, некоторое время назад он перенес инфаркт и был прикован к кровати. Мужчина отказался сотрудничать со следствием и был арестован. На данный момент неизвестно, сколько именно лет семья провела в заточении и что стало с матерью детей. По некоторым данным, она могла умереть несколько лет назад.

Известно, что семейство никак не контактировало с внешним миром и обеспечивало себя пропитанием самостоятельно. При этом младшие дети считали, что они - единственные на Земле люди, пишет RTV Drenthe.