Раскрыто секретное правило бортпроводников

В каждой авиакомпании действуют разные правила и ограничения для членов экипажа, однако почти везде бортпроводникам запрещают принимать чаевые.

Это обусловлено тем, что пассажир может подумать, якобы чаевые обеспечат ему приоритетное обслуживание в салоне.

«Есть и другие способы, более правильные способы, как поблагодарить их (экипаж – прим.ред.)», - уверен представитель Ассоциации бортпроводников Кори Кадвелл.

Тем не менее, стюарты вполне могут принимать подарки от пассажиров, такие как, например, конфеты. Также поощряются благодарственные письма в авиакомпанию. Указание конкретного имени может помочь карьере бортпроводника, пишет Express.

Стоит отметить, что и в правилах о запрете на чаевые есть исключения. Например, авиакомпания Frontier Airlines при раздаче напитков и закусок передает пассажирам карточки с указанием возможного размера денежного вознаграждения для экипажа.