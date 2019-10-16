Момент обрушения жилой многоэтажки в Бразилии попал на видео

Камера наблюдения зафиксировала момент обрушения жилого дома в городе Форталеза на северо-востоке Бразилии.

На кадрах видно, как по дороге проезжает машина, а затем и мотоциклист. В какой-то момент он останавливается, а за одноэтажным зданием видно, как внезапно рухнула высотка.

В результате ЧП погибли два человека, еще восемь человек вытащили из-под завалов. Спасатели продолжают поиски девятерых человек, предположительно, находящимися под рухнувшим зданием. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора северо-восточного штата Сеара.

Как пишет портал G1, в построенном 40 лет назад здании недавно начались ремонтные работы. По предварительным данным, обрушение произошло из-за неудовлетворительного состояния несущих конструкций.