Патрушев встретился на Кубе с Раулем Кастро и новым президентом страны

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прилетел на Кубу, где встретился с первым секретарем ЦК Компартии Кубы Раулем Кастро и новым президентом республики Мигелем Диасом-Канелем.

Как сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин, политики обменялись мнениями по широкому кругу вопросов российско-кубинского сотрудничества, в том числе в сфере безопасности, а также относительно международной повестки дня.

«Стороны отметили, что позиции России и Кубы по основным региональным и международным проблемам близки или совпадают», - цитирует Аношина РИА Новости.

На встрече было отмечено, что народы России и Кубы связывает общая история и взаимное стремление способствовать обеспечению национальной и региональной безопасности. Николай Патрушев отдельно поздравил Диас-Канеля с избранием 10 октября на пост президента Кубы.