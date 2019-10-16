Черная речка: в Магнитогорске из кранов течет странная вода

В некоторых дома Магнитогорска из-под крана начала течь странная темно-коричневая вода. В соцсети появился видеоролик, который выложили жители Левого берега в Орджоникидзевском районе города. На нем видно, что в раковину на кухне набирается практическая черная жидкость.

«Где равенство? Простите, мы не свиньи, на левом тоже люди живут, представляете? Нормальные люди, как на правом или в элитных поселках», - возмутилась автор публикации.

В комментариях женщину поддержали. Оказалось, что с подобной проблемой столкнулись многие горожане.

«Улица Кирова. Точно такая же вода. Я уже обзвонила телефоны водоканала. Они, похоже, сняли трубки. Дома нет возможности приготовить еду. Вода идет черная с запахом и камнями», - сообщила подписчица.

Как пишет издание «Челябинск сегодня», причиной случившегося является авария. Во время работ повредился магистральный пожарно-питьевой водопровод. Для устранения повреждений привлечены бригады МП трест «Водоканал». Ситуацию пообещали стабилизировать.