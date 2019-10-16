В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам

Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.

Такое заявление генсека прозвучало на заседании комитета по отношениям с государством пребывания штаб-квартиры ООН.

Как рассказал зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин, генеральный секретарь считает, что США нарушили свои обязательства по выдаче виз. По словам Кузьмина, Россию также поддержали Иран, Никарагуа, Северная Корея, Куба и Китай.

Геннадий Кузьмин также отметил, что всего в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН Соединенные Штаты не выдали визы 18 российским дипломатам.

«Никогда ранее власти США не прибегали к столь явным злоупотреблениям, пользуясь статусом государства пребывания ООН», - говорится в заявлении Кузьмина, опубликованном на сайте постпредства.

Ранее в МИД РФ назвали сложившуюся ситуацию «возмутительным примером неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН».