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Замдиректора онкоцентра Блохина освобожден от должности заведующего

Светлана Головина
06:46 01.10.2019
Также «за хамское поведение» Менткевичу был объявлен выговор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина Facebook

Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра имени Н. Н. Блохина Георгий Менткевич освобожден от должности исполняющего обязанности заведующего отделением.

Во время брифинга глава НМИЦ онкологии им. Блохина Иван Стилиди пояснил, что Менткевич занимал сразу две должности - заместитель директора и исполняющий обязанности заведующего, от второй он и был отстранен.

Также «за хамское поведение» Менткевичу был объявлен выговор.

Напомним, что в понедельник несколько специалистов центра НИИ детской онкологии записали видеообращение с угрозой уволиться, если не сменят их руководство.

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