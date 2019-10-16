Съемки продолжения сериала «Сваты» оказались под угрозой

Съемки седьмого сезона сериала «Сваты», замороженные два года назад, могут сорваться из-за нескольких актеров.

Сериал, который оказался коммерчески успешным, а его продюсированием занимался нынешний президент Украины Владимир Зеленский, оказался в критическом положении.

Летом нынешнего года режиссер Андрей Яковлев объявил, что работа над новым сезоном начнется в конце года. Он отметил, что уже отснятый материал не будут использовать.

Однако в октябре «Сваты» стали покидать актеры – Анна Кошмал, Николай Добрынин и Людмила Артемьева. По данным издания, Добрынин, который играл Митяя, покинул проект из-за издевательств над его героем, потому что надоело играть «вечно побитую собаку и неудачника». Также, как пишет «Газета.ру», Артемьева, сыгравшая Ольгу Ковалеву, собиралась переехать в Германию, однако до сих пор играет в спектаклях в Москве.

Кроме того, процесс съемок осложнился непростыми отношениями между РФ и Украиной. В ноябре 2017 года Госкино Украины признало недействительным прокатное удостоверение «Сватов». Зеленский ситуацию с сериалом не комментирует.