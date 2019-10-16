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В «Газпроме» рассказали об отключении своей техники из-за рубежа

Василиса Морозова
04:11 16.10.2019
В госкорпорации сообщили, что столкнулись с принудительным отключением компрессоров LMF австрийского производства.
В «Газпроме» рассказали об отключении своей техники из-за рубежа
© Фото: Alexander Chaplygin, Russian Look, Globallookpress

Австрийская компания LMF отключила «Газпрому» через спутник произведенные ею мобильные компрессорные станции (МКС) в 2012 году, после чего пришлось начать разработки отечественных аналогов. Об этом рассказали в госкорпорации.

В «Газпроме» отметили, что станции использовались при ремонте газопроводов и в процессе испытаний производитель отключил их дистанционно. По словам начальника департамента №355 ПАО «Газпром» Павла Крылова, отключенное через спутник оборудование, по сути, превратилось в металлолом. Об этом пишет ТАСС.

«Нам дистанционно отключили эти компрессоры, и они стоят мертвым грузом, не работают до сих пор, дистанционно через спутник отключено - просто в металлолом превратились», - пояснил он.

В связи со случившимся, как считает заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов, зарубежное оборудование может быть ненадежным. В будущем компрессоры потребуются в большом количестве.

Так, к настоящему моменту опытный образец МКС был создан в одной из фирм в Татарстане. По словам Маркелова, эти станции имеют более высокие экономические показатели, чем зарубежные аналоги.

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