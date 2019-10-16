Как растворились: в Волгограде ищут семью, пропавшую 30 лет назад

Сотрудники Следственного комитета России по Волгоградской области возобновили расследование уголовного дела о бесследном исчезновении целой семьи из трех человек, пропавшей еще в Советском Союзе.

ЧП случилось в Волгограде в 1989 году: двое супругов и их дочь с разницей в несколько часов пропали 14 июля.

42-летняя Таисия Тюрина рано утром уехала в технологический колледж за справкой и исчезла. На ее поиски отправился супруг, 38-летний Вячеслав Тюрин, и также пропал. А поздней ночью исчезла и их несовершеннолетняя дочь Светлана, которой было 16 лет. Девушка сообщила подруге по телефону, что собирается ждать родителей у подъезда.

«С того дня членов семьи никто не видел, о месте их нахождения никому не известно», - говорится на сайте СК.

Следователи просят всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемых, сообщить об этом по телефонам (8442) 65-01-06, 8-927-534-94-25 или 02.