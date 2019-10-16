Энистон произвела фурор, собрав «Друзей» для первого фото в Instagram

Актриса Дженнифер Энистон завела себе страницу в Instagram и первый же ее пост взорвал социальную сеть – она опубликовала селфи со всеми актерами сериала «Друзья».

На снимке оказались Дженнифер, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

«Теперь мы еще и Instagram-друзья. Привет, Instagram», - написала актриса.

Поклонники годами ждали своего кумира в этой соцсети. За полдня существования аккаунта на Энистон подписались почти 5 млн человек, в то время как фотографии поставили почти 7 млн лайков. Сама же «Рэйчел Грин» зафолловила лишь сотню аккаунтов. Актрису, по всей видимости, уже научили, как постить строриз и делать репосты.

Отмечается, что Мэттью Перри остался последним из «Друзей», кто до сих пор не завел себе аккаунт в Instagram.