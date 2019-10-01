В России могут запретить платные парковки у школ, больниц и других социальных учреждений

Депутаты Государственной думы от ЛДПР предложили полностью запретить платные парковки близ школ, больниц и других социальных объектов, сообщила пресс-служба Ярослава Нилова, одного из авторов документа.

Инициативу выдвинули руководитель комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов, вице-спикер Игорь Лебедев, глава комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко и депутат Андрей Свинцов.

«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 13 федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ предполагает, что власти регионов РФ могут запретить платные парковки на территориях, непосредственно прилегающих к объектам спорта, образовательным и медицинским организациям, организациям культуры, органам власти, а также на землях, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов.