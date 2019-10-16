Ягудин рассказал об операции Тотьмяниной в онкоцентре

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина была успешно прооперирована в одном из столичных онкоцентров. Об этом сообщил ее муж, фигурист Алексей Ягудин, опубликовав обращение к поклонникам в соцсети.

«Нам скрывать нечего. Говорим, как есть, чтобы не было слухов и домыслов. На видео вся информация. А так больше ничего и не добавить! Спасибо за внимание и за поддержку. Все прошло хорошо, любимая Джульетта отдыхает и восстанавливается. И совсем скоро вернется к своим друзьям и поклонникам», - написал Алексей, приложив к посту видеоролик.

В видео поясняется, что Татьяне Тотьмяниной сделали операцию методом лапароскопии. У фигуристки обнаружили новообразование в желчном пузыре, после чего орган было решено удалить.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации фигуристки в один из онкоцентров с Москве, что вызвало беспокойство у поклонников Тотьмяниной.