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Ягудин рассказал об операции Тотьмяниной в онкоцентре

Валентина Пескова
03:11 16.10.2019
Фигурист выложил в соцсеть видеоролик, в котором рассказывается об операции, которую перенесла его супруга.
© Видео: alexei.yagudin, Instagram © Фото: alexei.yagudin Instagram

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина была успешно прооперирована в одном из столичных онкоцентров. Об этом сообщил ее муж, фигурист Алексей Ягудин, опубликовав обращение к поклонникам в соцсети.

«Нам скрывать нечего. Говорим, как есть, чтобы не было слухов и домыслов. На видео вся информация. А так больше ничего и не добавить! Спасибо за внимание и за поддержку. Все прошло хорошо, любимая Джульетта отдыхает и восстанавливается. И совсем скоро вернется к своим друзьям и поклонникам», - написал Алексей, приложив к посту видеоролик.

В видео поясняется, что Татьяне Тотьмяниной сделали операцию методом лапароскопии. У фигуристки обнаружили новообразование в желчном пузыре, после чего орган было решено удалить.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации фигуристки в один из онкоцентров с Москве, что вызвало беспокойство у поклонников Тотьмяниной.

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