Врачи рассказали о причинах возникновения рака груди

В министерстве здравоохранения Московской области рассказали об основных причинах возникновения рака груди.

По мнению врачей, главными факторами развития онкологии могут стать чрезмерное употребление спиртного, курение, а также гормональные препараты, говорится на сайте ведомства. Однако в группе риска в основном те женщины, у кого есть предрасположенность. Именно им проверять свое здоровье следует чаще других.

«Важный фактор - наследственность, если есть предрасположенность, нужно проверяться чаще. Причинами развития рака груди может стать прием гормональных препаратов, курение, чрезмерное употребление алкоголя. Отрицательно на женскую грудь влияют прямые солнечные лучи, посещение солярия», - отметили врачи.

По словам руководителя филиала по медицинской профилактике Клинического центра восстановительной медицины и реабилитации Минздрава МО Юрия Шалягина, женщинам необходимо посещать маммолога, начиная с 30 лет. В возрасте 45-60 лет происходят гормональные изменения, которые снижают защитные возможности организма.

Врач подчеркнул, что в случае выявления рака груди на первой стадии эффективность лечения достигается в 96% случаев. Поэтому в ведомстве посоветовали ежемесячно проводить самообследование и при обнаружении симптомов незамедлительно обращаться к врачу.

«Рак груди или молочной железы входит в разряд самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. На успешность лечения влияет стадия выявления болезни. Обнаружить многие недуги на ранней стадии позволяет диспансеризация», - добавил специалист.

Во вторник, 15 октября, отмечался Всемирный день борьбы с раком груди.