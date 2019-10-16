«Содрала всю фактуру»: певица Кормухина подала в суд на Гагарину за песню Цоя

Заслуженная артистка России, певица Ольга Кормухина подала иск против исполнительницы Полины Гагариной о нарушении авторского права на аранжировку кавер-версии песни «Кукушка» Виктора Цоя. Об этом она рассказала НСН.

По словам певицы, Гагарина присвоила написанную Кормухиной и Алексеем Беловым аранжировку. Композиция попала в ее альбом «Падаю в небо» в 2012 году. Затем Кормухина в 2015 году услышала песню в исполнении победительницы «Фабрики звезд-2», при этом автором значился Константин Меладзе.

«Они содрали всю вокальную фактуру, темп и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у "Кино"», - сказала она.

По словам Кормухиной, в мае была проведена эксепртиза двух кавер-версий песни легендарного исполнителя. Вариант Кормухиной, по ее же утверждению, признали самостоятельным произведением, а спетая Гагариной «Кукушка» не является ни переработкой кавера, ни самостоятельной песней.