Для пенсионеров Подмосковья запустили бесплатные экскурсии и досуговые центры

В Подмосковье стартовал проект «Активное долголетие». Программа включает в себя медицинскую поддержку, посещения «Клуба активного долголетия», бесплатные экскурсии и спортивные активности.

Все пожилые жители Московской области могут посещать специально созданные площадки, где им предложат различные программы - начиная от занятий спортом, заканчивая творческими студиями и обучением компьютерной грамотности. Такими местами станут Центры социального обслуживания, физкультурно-оздоровительные центры, дома культуры и библиотеки, сообщает «360».

Всего в Подмосковье откроют 64 «Клуба активного долголетия», все занятия в которых абсолютно бесплатные. Расписание занятий можно посмотреть на сайте проекта, а также в приложении для смартфона «Соцуслуги».

Помимо выбора досуга, на сайте «Активного долголетия» можно уточнить, где пройти диспансеризацию, а также каких врачей можно посетить, чтобы узнать о состоянии своего здоровья. Тут же можно найти адреса всех поликлиник Подмосковья и аптеки, где продают лекарства по льготным ценам.

Также через сайт проекта «Активное долголетие» можно записаться на экскурсию по самым интересным местам Московской области. В городских округах Химки, Красногорск и Балашиха уже запустили специальный транспорт - «Добробус». Каждое утро, кроме воскресенья, группы пожилых граждан отправляются на экскурсии.

Для удобства пожилых туристов салон автобуса оснастили туалетом и телевизором. По дороге участников поездки кормят. Сопровождают путешественников экскурсовод и медик.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, опыт таких поездок распространят и на другие городские округа. В данный момент в рамках проекта «Активное долголетие» разработали 23 туристических маршрута.