Нетаньяху попросил Путина помиловать гражданку Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании гражданки Израиля, которая приговорена в России к семи с половиной годам колонии. Гражданка еврейского государства и США Наама Иссахар отбывает срок за контрабанду 9,6 грамма гашиша.

Как сообщила канцелярия главы израильского правительства, Нетаньяху обратился к Путину от имени и по поручению президента Израиля Реувена Ривлина. Тот, в свою очередь, написал в Twitter, что просит личного вмешательства президента России для предоставления Иссахар «экстраординарного помилования» из-за «особых и индивидуальных обстоятельств дела».

25-летнюю гражданку Израиля и США задержали 9 апреля в Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Нью-Дели в Тель-Авив. Когда девушка находилась в транзитной зоне московского аэропорта, на ее багаж обратила внимание служебная собака. После этого сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой нашли в рюкзаке 9,6 грамма гашиша.