В конгрессе США приняли резолюцию против отвода войск из Сирии

Палата представителей конгресса США 16 октября приняла резолюцию с неодобрением распоряжения президента Трампа о выводе американских военных с территории Сирии.

Документ размещен на сайте конгресса. Резолюция является отражением позиции законодателей, но не является обязательным к исполнению законом.

По данным издания The Hill, за резолюцию проголосовали 354 конгрессмена, «против» высказались 60. Резолюция, которую предложили председатель комитета Палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол, отвергает принятое Трампом решение «положить конец бесспорным попыткам США предотвратить военные операции Турции против сил сирийских курдов на северо-востоке Сирии».

Как сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер, на Сирию обрушился хаос после того, как Трамп решил вывести войска из арабской республики.

«Хаос и уязвимость, обрушившиеся на Сирию после катастрофического решения президента Трампа резко вывести войска из северной Сирии, требуют сильного, разумного руководства со стороны конгресса», - написал он.

В документе также содержится призыв к Турции прекратить военную операцию, а США – защитить курдов и представить план по разгрому террористической группировки.

Вывод американских войск начался на фоне военной операции Турции, стартовавшей 9 октября.