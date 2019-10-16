Участникам беспорядков в Москве избрали меру пресечения

В Басманном суде Москвы сегодня избрали меру пресечения участникам несанкционированных акций, которые прошли в центре столицы 27 июля.

Пятерых задержанных обвиняют в применении насилия к сотрудникам Росгвардии. Противоправные действия, по словам следователей, подтверждены показаниями свидетелей и кадрами видеозаписи с места событий.

Двоих из пятерых уже арестовали. Максим Мартинцов и Владимир Емельянов пробудут в СИЗО до 14 декабря. Еще двоих задержанных - Егора Лесных и Андрея Баршая - Следственный комитет также попросил отправить в СИЗО, а Александра Мыльникова, на иждивении у которого трое малолетних детей, - под домашний арест.