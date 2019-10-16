В Кремле назвали дату встречи Путина и Эрдогана по Сирии

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в Сочи 22 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, на встрече будет обсуждаться вопрос урегулирования ситуации в Сирии.

Ранее Кремль уже допускал визит Эрдогана в Россию в этом месяце. Приглашение главе Турции сделал лично президент России во время телефонного разговора 15 октября.

«Президенты России и Турции высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили намерение способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве», - говорится на сайте Кремля.

Турецкий лидер приглашение принял.