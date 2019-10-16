Огромный Boeing пропускает лису на полосе Шереметьево: видео
Самолет Boeing 747F пропустил выбежавшую на ВПП в Шереметьево лису.
© Видео: p_aeroflot, ВКонтакте © Фото: p_aeroflot, ВКонтакте
Пассажирский лайнер пропустил выбежавшую на взлетно-посадочную полосу в Шереметьево лису. В социальных сетях появилось видео, на которых запечатлен этот момент.
«Boeing 747F ABC пропускает лису на РД Шереметьево», - говорится в сообщении в паблике в социальных сетях.
На кадрах лиса перебегает дорогу готовому к взлету лайнеру, лишь немного ускоряясь в конце своего пути. Хищница направляется от одного газона к другому, в этот момент самолет находится в ожидании, когда полоса освободится.