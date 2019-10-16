Подозреваемый в убийстве девушки в Екатеринбурге показал, как проходила расправа

Один из подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной в Екатеринбурге рассказал и показал правоохранителям, как злоумышленники расправились с молодой женщиной, чтобы завладеть ее автомобилем.

В частном секторе Уралмаша, где было найдено тело убитой, был проведен следственный эксперимент, который сняли на видео. Полицейские перекрыли часть улицы Ташкентская.

По предварительным данным, злоумышленники заманили жертву на сделку, в ходе которой девушка пыталась продать транспортное средство. Подозреваемые убили Каторгину и завладели ее авто без каких-либо переговоров. Тело Ксении сбросили в коллектор на Уралмаше. Машину продали перекупщикам в Челябинске.

Троих подозреваемых задержали накануне – одного в Копейске и двоих в Челябинске. Всем задержанным вскоре предъявят обвинение по статьям «Убийство, совершенное группой лиц и сопряженное с разбоем», а также «Разбой». Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала 10 октября после того, как поехала продавать свою Audi Q5. Автомобиль Ксении нашли спустя два дня в Челябинске, а ее тело – через 5 дней в частном секторе Уралмаша.