Кремль оценил масштаб турецкой операции в Сирии

Россия с уважением относятся к праву Турции обеспечивать свою безопасность, но рассчитывает, что операция в Сирии будет пропорциональна целесообразности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы с уважением относимся к праву Турции предпринимать меры для обеспечения собственной безопасности, но рассчитываем, что операция будет пропорциональна этой самой целесообразности - обеспечению безопасности и задачам обеспечения безопасности», - рассказал Песков.

Также он отметил, что в телефонном разговоре с Реджепом Эрдоганом, который состоялся накануне, Владимир Путин выразил надежду, что эта операция не навредит делу политического урегулирования.