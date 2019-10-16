Пиар-директор Полины Гагариной отреагировала на претензии из-за исполнения «Кукушки»

Представительница Полины Гагариной Наталья Мостакова не стала давать комментарий по делу о нарушении авторских прав песни Виктора Цоя «Кукушка».

«Простите, мы не будем пока комментировать. Какие-то мысли, безусловно, есть, но мы не готовы ими делиться с прессой пока. Может же быть такое?» - заявила она ФАН.

Кормухина подала иск на Гагарину за то, что она присвоила себе аранжировку песни «Кукушка», которую Ольга написала вместе с Алексеем Беловым. Предполагается, что «в чужой аранжировке» Полина Гагарина исполнила песню 2015 году.

Заслуженная артистка России, певица Ольга Кормухина обещает рассказать подробности на пресс-конференции 17 октября.

Сейчас дело находится в Тверском районном суде города Москвы. Очередное заседание намечено на ноябрь.