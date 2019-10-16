В ГИБДД предложили по-новому оценивать превышение скорости

В ГИБДД будут по-новому контролировать скорость, используя патрульные машины. Превышения проезжающих мимо автомобилей будет фиксировать камера, установленная на крыше в сигнальной балке.

Замеры будут производиться прямо на ходу в транспортном потоке.

«Они снимают все вокруг на 360 градусов, и видео пишут, и скорость замеряют», - объяснил глава ГИБДД России Михаил Черников «Коммерсанту».

Черников предположил, что новинка появится на новых патрульных машинах в следующем году.



Новые камеры могут стать альтернативой привычным «треногам», которые, по мнению экспертов, «ошибаются» в замерах. К тому же они часто вызывают претензии и недоверие автовладельцев.

На данный момент в России есть две компании, которые производят камеры, замеряющие скорость на ходу. Это петербургская «Симикон», которая использует треногу в багажнике или на крыше, и смоленская компания «Арсенал 67». Она изготавливает балки со встроенной камерой.