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В ГИБДД предложили по-новому оценивать превышение скорости

Ирина Егорова
22:35 16.10.2019
Камеры контроля скорости планируется устанавливать на крыши патрульных машин в сигнальную балку.
В ГИБДД предложили по-новому оценивать превышение скорости
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press

В ГИБДД будут по-новому контролировать скорость, используя патрульные машины. Превышения проезжающих мимо автомобилей будет фиксировать камера, установленная на крыше в сигнальной балке.

Замеры будут производиться прямо на ходу в транспортном потоке.

«Они снимают все вокруг на 360 градусов, и видео пишут, и скорость замеряют», - объяснил глава ГИБДД России Михаил Черников «Коммерсанту»

Черников предположил, что новинка появится на новых патрульных машинах в следующем году.

Новые камеры могут стать альтернативой привычным «треногам», которые, по мнению экспертов, «ошибаются» в замерах. К тому же они часто вызывают претензии и недоверие автовладельцев.

На данный момент в России есть две компании, которые производят камеры, замеряющие скорость на ходу. Это петербургская «Симикон», которая использует треногу в багажнике или на крыше, и смоленская компания «Арсенал 67». Она изготавливает балки со встроенной камерой.

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