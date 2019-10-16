ЦПВС: террористы активизировались в районе Кбана в сирийской Латакии
В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике рассказали об обострении обстановки в районе населенного пункта Кбана провинции Латакия.
Как заявил руководитель Центра генерал-майор Алексей Бакин, боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» активизировали разведывательную и диверсионную деятельность.
«С направления Джиср-Эш-Шугур ими в район населенного пункта Кбана переброшено не менее пяти единиц бронетехники и две установки реактивных систем залпового огня», - заявил он.
Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
На территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.
15 октября зафиксировано 22 обстрела. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Маканис-Эд-Дувайри, Сабикия, Биньямин, Хай-Эш-Шейх-Максуд провинции Алеппо; Бшарфа, Чекурджак, Кермель, Ардаш-Даг, Айн-Эль-Кантара, Кухбания провинции Латакия; Дрейба, Хуайн-Эль-Кебир, Сукайят, Ниха, Абу-Дали провинции Идлиб; Хуайз, Хан-Шейхун, Телль-Метвази провинции Хама.