ЦПВС: террористы активизировались в районе Кбана в сирийской Латакии

«С направления Джиср-Эш-Шугур ими в район населенного пункта Кбана переброшено не менее пяти единиц бронетехники и две установки реактивных систем залпового огня», - заявил он.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.