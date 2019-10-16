Опубликованы кадры первого в истории взлета F-35B с авианосца Queen Elizabeth
Видео замедленно специально для того, чтобы зрители могли лучше рассмотреть момент отрыва самолета от палубы.
© Видео: HMS Queen Elizabeth, Twitter © Фото: HMSQNLZ, Twitter
Британские истребители пятого поколения F-35 Lightning впервые совершили взлет с палубы авианосца Королевских ВМС Великобритании HMS Queen Elizabeth. Видео появилось в официальном Twitter корабля.
В подписи к кадрам отмечено, что видео замедленно специально для того, чтобы зрители могли лучше рассмотреть момент отрыва самолета от палубы.
«F-35 движется значительно быстрее в режиме реального времени!», - отметили представители HMS Queen Elizabeth.
Ранее, 15 октября, были опубликованы кадры посадки британского истребителя на авианосец Queen Elizabeth.