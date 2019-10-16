Шестилетнюю москвичку назвали самой милой девочкой в мире

В детской фэшн-индустрии зажглась новая звездочка - Алина Якупова. Шестилетнюю москвичку с кукольной внешностью уже негласно называют «самой красивой девочкой в мире».

Малышка обрела популярность после участия в модных проектах. Ее миловидным личиком действительно можно залюбоваться: зеленые глаза, длинные светлые локоны и очаровательная улыбка. В аккаунте Алины в Instagram ее мама каждый день выкладывает новые фотографии дочери. А десятки тысяч подписчиков не жалеют эпитетов. Да и сама Алина только и говорит, что о съемках.

«Было много народу, много ресторанов, у меня много съемок у меня было. Я ходила по улицам и видела себя на обложках. Я когда снималась, я вышла на витрине, и меня моя подруга увидела и воспитательница», - рассказала «Звезде» юная модель.

Алина в модельном бизнесе уже два года. Продюсеры отмечают ее трудолюбие. Она представляет ведущие итальянские и российские бренды одежды. Поклонники пророчат ей успех на мировых подиумах. Впрочем, сама девочка мечтает стать гимнасткой и даже делает первые успехи в этом виде спорта.

Два года назад титул самой красивой девочки мира присвоили россиянке Насте Князевой. Она поразила публику идеальными чертами лица и пронзительными голубыми глазами.