Ким Чен Ын устроил фотосессию верхом на белом коне
Снимки были сделаны во время восхождения главы КНДР на гору Пэктусан.
© Видео: ТРК "Звезда"
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан верхом на белом коне. Фотографии северокорейского председателя опубликовало Центральное телеграфное агентство страны.
На снимках всадник на коне прогуливается по первому снегу. Маршрут пролегал по границе КНДР и Китая.
Северокорейский лидер уже трижды поднимался на священную гору Пэктусан. Прошлое восхождение дало старт примирению Северной и Южной Кореи, считают в ЦТАК.