«Видимо, заблудились»: в МИД РФ рассказали о дипломатах США в Северодвинске

В министерстве иностранных дел России подтвердили, что американские дипломаты, которых сняли с поезда в Северодвинске, действительно находились в официальной поездке, уведомление о которой было отправлено в том числе в Минобороны РФ.

«Полностью подтверждаем комментарий американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны РФ о своих планах», - заявила в комментарии «Звезде» официальный представитель МИД Мария Захарова.

Однако, подчеркнула Захарова, иностранные дипломаты заявляли о намерении посетить Архангельск, а «оказались на пути в Северодвинск».

«Видимо, заблудились. Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации», - добавила она.

Ранее в посольстве США в России заявили, что дипломаты находились в служебной командировке и уведомление о поездке «надлежащим образом» было подано в Минобороны России.