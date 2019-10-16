Путин и Эрдоган находятся в постоянном диалоге по ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган находятся в постоянном контакте по ситуации в Сирии с целью возвращения ее полной территориальной целостности. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя после заседания Совета Безопасности ООН по военной операции Турции в Сирии.

«Президент Путин находится в постоянном диалоге с президентом Эрдоганом. Они общались сегодня, президент Эрдоган скоро посетит Москву, конечно, этот вопрос (операция Турции в Сирии - прим. ред.) будет обсуждаться», - сказал Небензя ТАСС.

Турция заверяет российскую сторону, что «уважает территориальную целостность Сирии» и что конечной целью Анкары является обеспечение суверенитета САР.

Главной целью для Турции является обеспечение суверенности и целостности Сирии.

Напомним, Турция объявила о начале военной операции на северо-востоке САР против курдов, а также террористической группировки ИГИЛ*.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ.