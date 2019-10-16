Собянин утвердил проект Коммунарской линии метро

На новом участке столичного метро появятся три станции - «Мамыри», «Коммунарка» и «Столбово». Введение их в эксплуатацию обеспечит более комфортное транспортное обслуживание жителей поселений Мосрентген и Сосенское а также позволит улучшить экологию в прилегающих районах города, отметили в мэрии.

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