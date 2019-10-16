Российские и китайские спецназовцы проводят антитеррористические учения

Росгвардия совместно с Народной вооруженной полиции Китая проводят антитеррористические учения под названием «Сотрудничество-2019». В ходе тренировок бойцы спецназа обнаружили и уничтожили базовые лагеря и временные стоянки условных террористов.

«Во время ночных засадных действий спецназовцы двух стран уничтожили "экстремистскую группу", попытавшуюся скрытно провезти самодельное взрывное устройство на автомобиле, а также предотвратили попытку нападения вооруженных злоумышленников на территорию штаба учений», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В это время десантники высадились в заданном районе, чтобы блокировать и нейтрализовать условных экстремистов, которые, по сценарию, планировали теракт на объекте энергетической инфраструктуры.

В пресс-службе отмечают, что специальная операция выполнена успешно, злоумышленники нейтрализованы.

Совместное антитеррористическое тактико-специальное учение «Сотрудничество-2019» проходит в Новосибирске с 10 по 21 октября. Тренировки проводятся на базе учебного центра отряда спецназа «Ермак» Сибирского округа Росгвардии.