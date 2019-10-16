Дипломатов США сняли с поезда в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию

В посольстве США в России разъяснили ситуацию с американскими дипломатами, которые, судя по появившейся в СМИ информации, были сняты с поезда в Северодвинске. Как рассказал источник «Интерфакса», это произошло из-за въезда на режимную территорию.

По словам представителя посольства, дипломаты находились в служебной командировке. Уведомление о поездке «надлежащим образом» было подано в Министерство обороны РФ.