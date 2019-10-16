Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС почти вдвое
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
© Фото: EMERCOM of Russia, Twitter, Globallookpress
Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штат сотрудников центрального аппарата МЧС. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Раньше численность работников составляла 996 человек. В новом документе она возросла до предельной численности «в количестве 1796 единиц».
Отмечается, что в это число не входит персонал по охране и обслуживанию зданий.
С 2004 года численность сотрудников составляла 825 человек. В прошлом году Владимир Путин увеличил штат до 996 сотрудников.