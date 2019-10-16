ООН требует закрыть сайт «Миротворец»

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций на Украине считает незаконной деятельность сайта «Миротворец» и требует, чтобы депутаты Верховной рады инициировали его закрытие. Об этом сообщил заместитель председателя миссии в ходе заседания комитета Рады по свободе слова.

«Как вы знаете, сайт имеет личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели», - цитируют представителя «Украинские новости».

Ранее сообщалось, что немецкие власти осуждают сайт «Миротворец» и требуют от Киева предпринять действия по его удалению.