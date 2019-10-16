Педагогика с кулаками: в коррекционной школе в Москве учительница избивала детей

Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова следит за ситуацией в одной из коррекционных школ Москвы, где учительница издевалась над детьми-инвалидами, которые не могут говорить. Педагог их пинала, била и унижала из-за того, что они плохо учатся и неправильно кладут руки на парту.

На видео, на котором зафиксировано издевательство учителя с 17-летним стажем, слышно, как плачут дети, но пожаловаться не могут.

Плачь за закрытыми дверями кабинета услышала психолог Елена Поднебесных и наняла частного детектива. Кадры, снятые скрытой камерой, повергли в шок даже опытного сыщика. На них - предположительно, педагог школы Екатерина Туроносова. Увидев такое, детектив сам подал заявление в полицию.

Сейчас из-за пристального внимания журналистов вход на территорию школы закрыли. Директор от комментариев отказывается. Известно, что с Екатериной Тураносовой они были давними подругами. Также известно, что в этой школе трудятся ее супруг и свекровь. Возможно, при приеме на работу вопрос квалификации не стоял.

Несмотря на 17-летний педагогический стаж, с особенными детьми учитель работала недавно, она прошла короткую переподготовку.

Прокуратура города организовала проверку, в ходе нее был выявлен еще один факт применения насилия к несовершеннолетним. В связи с чем материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Результаты расследования ранее возбужденного уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Москвы.

Сейчас школьная учительница уволена. Правду о классном руководителе папы и мамы узнали после публикации видео в Сети. Сейчас сразу несколько родителей четвероклашек подали заявления в полицию. Заявление подала и сама Туроносова - якобы на видео запечатлена не она, а женщина, похожая на нее. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.