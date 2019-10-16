Трамп одобрил российскую помощь Сирии

Американский президент Дональд Трамп опроверг опасения, что вывод войск США с территории Сирии может иметь негативное значение, заявив, что Сирия может рассчитывать на российскую помощь.

«Россия может оказать некоторую помощь Сирии, и это хорошо», - цитирует Bloomberg американского лидера.

Также Трамп заявил, что курды «не являются ангелами». Он отметил, что курдское ополчение располагает хорошим оборонным потенциалом и знает, как за себя постоять.

С девятого октября Турция проводит военную операцию на севере Сирии, стремясь вытеснить из приграничных районов курдских ополченцев.

Силы возглавляемой США международной коалиции на этой неделе покинули город Манбидж в Сирии, вместо них туда вошли правительственные войска САР. В среду Минобороны РФ сообщило, что российская военная полиция ведет патрулирование в Манбидже на линии соприкосновения между армиями Сирии и Турции.