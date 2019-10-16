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«Странный юмор»: на блогера Катю Адушкину напали с пистолетом

Ирина Егорова
18:35 16.10.2019
Популярная певица и блогер сказала, что огромные просмотры и рейтинги не важнее жизни даже одного человека.
© Видео: katusha_adushkina, Instagram © Фото: katusha_adushkina, Instagram

На 15-летнюю певицу и популярного российского блогера Катю Адушкину напал неизвестный с пистолетом. Девушка возвращалась утром из спортивного зала, когда возле дома встретила молодого человека лет 18. Он спросил у нее дорогу к метро. После этого он начал преследовать Адушкину. Та заметила что-то неладное, принялась бежать, а парень схватил ее за одежду и начал угрожать пистолетом ей и окружающим. Об этой истории блогер рассказала в своем Instagram

«Он считает до трех, но пистолет не выстреливает. Тогда мальчик резко отпускает меня и убегает в другую сторону», - пишет Катя.

Оказалось, что это были пранкеры, решившие разыграть блогера. Но ни Катя, ни ее подписчики такого юмора не оценили.

«Возможно, ваши действия могут доставить кому-то много страха и негатива, а для кого-то это может быть последней каплей, чтобы человек закрылся в себе и стал боятся людей. Я хочу обратиться к блогерам, чей пример заставляет подростков ощущать безнаказанность: огромные просмотры и рейтинги не важнее жизни даже одного человека», - поделилась Катя со своими подписчиками.

Родители Кати Адушкиной обратились в полицию, и «судьба этих людей будет решаться правоохранительными органами».

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