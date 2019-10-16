Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Менеджер Rammstein прокомментировал драку в Петербурге

Светлана Головина
17:11 16.10.2019
Анар Рейбанд высказался об инциденте, произошедшем с охранником на пристани «Спуск со львами».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: reiband, instagram

Конфликт между Анаром Рейбандом и охранником пристани Дмитрием Петренко произошел ночью 15 октября на Адмиралтейской набережной. Менеджер группы Rammstein решил пройти мимо турникета, чем и вызвал негодование сотрудника.

«Мы выходили с корабля. Там никого не было. Я, по простоте души, поднял цепочку, чтобы пройти, что является для меня совершенно логичным. В это время вышел человек и начал в агрессивной форме пытаться объяснить, что я что-то сделал неправильно», - рассказал Рейбанд «Звезде».

Импресарио отметил, что вежливо обращался к охраннику, но тот все равно продолжал идти на конфликт и в конце обругал его.

«Я повернулся, он попытался еще раз меня отчитать и в конце просто послал меня», - пояснил менеджер группы.

Не выдержав оскорбления, Рейбанд ударил Петренко.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.10.2019, 13:24
«Он оставил на земле добрый след»: Терешкова о Леонове
Дата16.10.2019, 15:35
Летчики отработали взлет и посадку на палубу «Адмирала Кузнецова»: кадры тренировки
Дата15.10.2019, 02:51
«Доказать стране и всему миру»: российские гимнасты с триумфом вернулись с ЧМ
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата16.10.2019, 07:56
Первая партия новейших «Бук-М3» поступила на вооружение войск ЦВО
Дата15.10.2019, 10:52
«Демон в тельняшке»: как морпех Кисляков в одиночку сражался против 100 бойцов вермахта
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:42 Спорт
Видео
Месси в шестой раз стал обладателем «Золотой бутсы»
17:40 В стране и мире
Путин дал право полиции выносить предостережения гражданам
17:27 Спорт
Поведение Тарасенко в кабинете Трампа вызвало разговоры о «русском влиянии»
17:21 ОПК
Видео
Путин заявил, что спрос на мирную продукцию предприятий ОПК составляет триллионы рублей
17:11 В стране и мире
Видео
Менеджер Rammstein прокомментировал драку в Петербурге
События дня
События дня
Умер Алексей Леонов
Взвод-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Назван размер пенсии Бориса Моисеева
«Демон в тельняшке»: как морпех Кисляков в одиночку сражался против 100 бойцов вермахта
На месте «землетрясения века» на Урале найдены необычные аномалии
Видео
Депутаты чуть не подрались, выясняя, кто из них более гетеросексуален
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Добрынин объяснил свой уход из сериала «Сваты»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.