Менеджер Rammstein прокомментировал драку в Петербурге

Конфликт между Анаром Рейбандом и охранником пристани Дмитрием Петренко произошел ночью 15 октября на Адмиралтейской набережной. Менеджер группы Rammstein решил пройти мимо турникета, чем и вызвал негодование сотрудника.

«Мы выходили с корабля. Там никого не было. Я, по простоте души, поднял цепочку, чтобы пройти, что является для меня совершенно логичным. В это время вышел человек и начал в агрессивной форме пытаться объяснить, что я что-то сделал неправильно», - рассказал Рейбанд «Звезде».

Импресарио отметил, что вежливо обращался к охраннику, но тот все равно продолжал идти на конфликт и в конце обругал его.

«Я повернулся, он попытался еще раз меня отчитать и в конце просто послал меня», - пояснил менеджер группы.

Не выдержав оскорбления, Рейбанд ударил Петренко.