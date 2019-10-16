Superjet-100 прошел глубокую модернизацию

Россия и Объединенные Арабские Эмираты выразили взаимный интерес в продвижении на рынок эмиратов ближнемагистрального пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Superjet сейчас пережил модернизацию, которая позволит лайнеру стать еще более надежным и экологичным. В частности, летчики-испытатели проверили управляемость самолета в условиях полного обледенения.

Аэродинамику лайнера намеренно подпортили специальным составом, имитирующим лед. Крылья, хвост и стабилизаторы покрыли толстым слоем искусственного ледяного нароста.

После успешных испытаний Sukhoi Superjet 100 с саблевидными крыльями будет допущен к пассажирским перевозкам.

«Машина где только не была, от крайних северных широт Шпицбергена летали подтверждать характеристики. Жара +50, Якутия -50, боковой ветер в Исландии», - перечислил ведущий инженер по летным испытаниям Игорь Соболев.

Упомянутые саблевидные законцовки крыла или «сайберлеты» позволяют самолету быстрее взлетать и садиться. Это актуально на коротких и скользких взлетно-посадочных полосах, а также экономит топливо.

«Безусловно, это должно отразиться на простых пассажирах, потому что авиакомпании, которые будут эксплуатировать самолет с такими законцовками, будут иметь возможность повысить частоту рейсов и снизить стоимость билетов», - подчеркнул заместитель главного конструктора по аэродинамике Александр Долотовский.

Тюнинг крыла позволяет Sukhoi Superjet 100 соперничать в классе ближнемагистральных лайнеров с такими грандами, как Bombardier и Embraer, и выйти на перспективные рынки Азии, Африки и Ближнего Востока.

Но самое главное, говорят эксперты, отечественное ноу-хау позволяет снизить уровень шума и сократить вредные выбросы в атмосферу, что является жестким требованием для полетов в Европу.