Путин дал право полиции выносить предостережения гражданам

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому полиция вправе выносить гражданам предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления и административных правонарушений.

Изменения были внесены в закон «О полиции».

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«При этом органы внутренних дел являются одним из основных субъектов профилактики правонарушений, так как к их подведомственности отнесено большинство преступлений и административных правонарушений», - говорилось в пояснительной записке к документу.

На данный момент в МВД уточняются форма, порядок объявления предостережения и то, как оно будет вручаться. Также конкретизируется перечень должностных лиц, которые будут иметь право объявлять данные предостережения.

Среди авторов инициативы - глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители Эрнест Валеев и Александр Хинштейн.

По мнению авторов закона, изменения помогут в профилактике преступлений и правонарушений.

Причина необходимых изменений - правовая коллизия, считают инициаторы закона. Раньше предостережения могли выносить прокуратура и ФСБ, но не полиция. Прокуратура, например, направляет предостережения в письменной форме должностным лицам, руководителям общественных объединений и иным лицам. В случае неисполнения требований лицо может быть привлечено к ответственности.