В Чебоксарах троллейбус с детьми влетел в столб
Травмы в результате происшествия получили 19 человек.
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В Новоюжном районе Чебоксар на проспекте Тракторостроителей троллейбус врезался в столб. Инцидент произошел днем 16 октября около 14.30.
Как сообщают на форуме ZaRulem.ws, в троллейбусе в момент ДТП находились около 40-50 человек, многие из которых были дети.
Региональный минздрав уточняет, что травмы в результате происшествия получили 19 человек. Шестеро пострадавших - несовершеннолетние.
Причина ДТП не уточняется.