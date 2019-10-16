В Чебоксарах троллейбус с детьми влетел в столб

В Новоюжном районе Чебоксар на проспекте Тракторостроителей троллейбус врезался в столб. Инцидент произошел днем 16 октября около 14.30.

Как сообщают на форуме ZaRulem.ws, в троллейбусе в момент ДТП находились около 40-50 человек, многие из которых были дети.

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Региональный минздрав уточняет, что травмы в результате происшествия получили 19 человек. Шестеро пострадавших - несовершеннолетние.

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Причина ДТП не уточняется.