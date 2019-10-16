Менеджер Rammstein ударил охранника на пристани в Петербурге: видео

Перепалка между охранником Дмитрием Петренко и менеджером Rammstein в России Анаром Рейбандом произошла ночью 15 октября. Компания звездного импресарио решила пройти мимо турникета, сняв цепочки, чем и вызвала негодование пенсионера МВД.

В ответ на замечание Рейбанд начал возмущаться, используя нецензурную брань, а затем и вовсе нанес удар по голове, рассказал Петренко порталу «Фонтанка.ру».

В подтверждение своих слов он представил видео, на котором отчетливо видны детали инцидента.