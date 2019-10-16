Росавиация дала S7 допуск на выполнение рейсов в Грузию
Разрешенная частота полетов составляет 7 рейсов в неделю.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Росавиация дала допуск авиакомпании S7 («Сибирь») на выполнение рейсов по маршруту Москва - Кутаиси. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте ведомства.
Как следует из текста документа, датированного вчерашней датой, 15 октября, разрешенная частота полетов составляет 7 рейсов в неделю.
В пресс-службе S7, комментируя «Звезде» приказ Росавиации, заявили следующее: «Наличие допуска не дает авиакомпании права выполнять рейсы в Грузию в условиях действующего запрета».
Пресс-секретарь авиаперевозчика Анна Бажина уточнила, что допуск на полеты в Кутаиси был получен вместо авиакомпании «Глобус» в рамках объединения авиакомпаний.
В Росавиации на звонок корреспондента «Звезды» не ответили.