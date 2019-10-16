Россияне смогут оформить все документы и пособия на детей в упрощенном режиме

Оформить все документы и пособия на детей менее чем за 15 минут и не выходя из дома можно будет уже в следующем году. В России заработает новый сервис на базе портала Госуслуг.

Как пояснили в Минкомсвязи, после рождения ребенка достаточно будет нажать на одну кнопку и запустить процесс подготовки документов.

В настоящее время для их оформления молодым родителям приходится лично идти в МФЦ и писать до 20 бумажных заявлений.