Россияне смогут оформить все документы и пособия на детей в упрощенном режиме
После рождения ребенка родителям для запуска процесса документов достаточно будет нажать на одну кнопку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Оформить все документы и пособия на детей менее чем за 15 минут и не выходя из дома можно будет уже в следующем году. В России заработает новый сервис на базе портала Госуслуг.
Как пояснили в Минкомсвязи, после рождения ребенка достаточно будет нажать на одну кнопку и запустить процесс подготовки документов.
В настоящее время для их оформления молодым родителям приходится лично идти в МФЦ и писать до 20 бумажных заявлений.